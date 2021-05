L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2021 propone più di 35 km sullo sterrato negli ultimi 70 chilometri di corsa. Si tratta di una frazione fondamentale per le sorti della Corsa Rosa, la seconda settimana inizia col botto grazie ai quattro tratti sulle strade bianche che infiammano questa avvincente giornata. In Toscana potrebbe essere stravolta la classifica generale, tutti gli uomini in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine si stanno fronteggiano in un mare di polvere.

Una volta imboccato il primo tratto di sterrato, Vincenzo Nibali si è portato subito in testa al gruppetto dei migliori e ha lavorato brillantemente per il suo compagno di squadra Giulio Ciccone. Il forcing dello Squalo è stato pregevole, poi Filippo Ganna ha messo il turbo per spingere la maglia rosa Egan Bernal. Il lavoro strepitoso della Ineos Grenadiers e della Trek-Segafredo ha messo in grandissima crisi altri due uomin di classifica ovvero il belga Remco Evenepoel e il russo Aleksandr Vlasov.

Deceuninck-Quick Step e Astana hanno lavorato dietro per recuperare il distacco di una trentina di secondi e rientrare su Bernal, Ciccone, Nibali poco prima dell’imbocco del secondo segmento su strade bianche. Di seguito il VIDEO di Vincenzo Nibali che si lancia in testa al gruppo sullo sterrato. Non va dimenticato che il siciliano mise una seria ipoteca sulla maglia gialla al Tour de France 2014 proprio grazie a una tappa molto simile a quella odierna (si gareggiava sul pavé).

VIDEO VINCENZO NIBALI SULLO STERRATO GIRO D’ITALIA 2021

Foto: Lapresse