Fabio Aru ha disputato la sua ultima gara lo scorso 25 aprile, quando concluse la Liege-Bastogne-Liegi al 61mo posto. Il ribattezzato Cavaliere dei Quattro Mori scelse di prendere parte alla Doyenne dopo il 41mo posto di quattro giorni prima alla Freccia Vallone, ma non riuscì a brillare come sperava.

Il sardo sta cercando di rilanciarsi in questa stagione, dopo tre annate particolarmente difficili con i colori della UAE Emirates. Il 30enne, che si è accasato alla Qhubeka-Assos con una sensibile riduzione dello stipendio, sembra avere ritrovato il sorriso dei giorni migliori, ora dovrà trovare la gamba e lo smalto di qualche anno fa, quando salì per due volte sul podio al Giro d’Italia.

Fabio Aru dovrebbe ritornare in gara a fine maggio. A confermarlo è stato lo stesso ciclista durante un intervento a “Scatto e Controscatto”, trasmissione di Bike Channel: “Rientro? Non posso dire niente, il programma lo so da inizio anno; la squadra fa annunciare la formazione uno-due giorni prima quindi ci viene chiesto di non parlare dei programmi futuri. Tra poco tornerò a correre, entro la fine del mese correrò nuovamente. Sono qua per prepararmi ed essere pronto per le prossime gare”.

Da un paio di settimane, infatti, il già vincitore della Vuelta di Spagna si trova in ritiro: “Dal 6 maggio sono al Teide in ritiro e rimarrò fino al 24 maggio. Vado molto spesso in altura in Italia, ma purtroppo il tempo non è stato molto clemente ultimamente e da qui la decisione di andare un po’ al caldo per non perdere niente”. Facendo una ragionevole ipotesi, è probabile che il rientro in gara sia al Giro del Delfinato, evento di preparazione al Tour de France in programma a partire dal prossimo 30 maggio.

Foto: Shutterstock.com