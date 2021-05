Termina sulle strade sterrate di Torrenieri l’avventura al Giro d’Italia 2021 di Jonathan Caicedo. Il campione nazionale dell’Ecuador ha subito una bruttissima caduta in un tratto in discesa all’altezza del primo settore di strade bianche della tappa odierna della Corsa Rosa da Perugia a Montalcino.

L’alfiere della EF Education Nippo è stato caricato su un’ambulanza per esser medicato dalle numerose abrasioni causate dall’incidente, soprattutto sulla gamba destra e al volto; ma al momento non si hanno ulteriori notizie in merito al suo stato di salute. Salito alla ribalta lo scorso anno sempre sulle strade del Giro, Caicedo aveva fatto sua la terza frazione con arrivo sull’Etna davanti a Giovanni Visconti.

Inoltre aveva indossato per due giorni la maglia di leader dei GPM. Si è dunque ripresentato quest’anno per la sua terza Corsa Rosa sia per puntare ad un’altra vittoria di tappa, sia per affiancare in salita il suo capitano in EF Hugh Carthy, anche se in questa prima parte di Giro non era ancora riuscito a mettersi in luce.

LE CONDIZIONI DI JONATHAN CAICEDO

🚨 Giro de Italia 2021 | El ecuatoriano Jonathan Caicedo del Education Nippo sufrió una dura caída durante la etapa 11. Tuvo que abandonar la carrera. #Giro #GiroDitalia2021 #MagliaRosa #GiroDitalia #JonathanCaicedo #SemanaEnLaRuta pic.twitter.com/L5xLV7mA4Y — Revista Semana (@RevistaSemana) May 19, 2021

Foto: Lapresse