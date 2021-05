Un altro sabato molto negativo per Valentino Rossi, che non è riuscito ad andare oltre un deludente 17° posto nelle qualifiche del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera.

Il Dottore scatterà soltanto dalla sesta fila nella gara di domani e la rimonta appare estremamente difficile, anche perché il centauro di Tavullia ha dei problemi con il grip e soffre quando gli pneumatici si usurano. L’alfiere della Yamaha Petronas, che nelle prime tre gare della stagione ha collezionato appena quattro punti e una caduta, non riesce a trovare il bandolo della matassa, tra l’altro su un circuito a lui particolarmente congeniale e in cui ha vinto sette volte in carriera.

“Ho più potenziale di questo, ma prima ho avuto un problema elettronico e poi non siamo riusciti a migliorarci. Abbiamo provato a cambiare assetto, adesso entro più veloce in curva, quindi anche se non sono fantastico va un po’ meglio”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito il video:





Credit: MotoGP.com Press