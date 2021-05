VIDEO Sinner-Herbert, Roland Garros 2021: highlights e sintesi. Vittoria in rimonta e match-point annullato

Se l’è cavata per il rotto della cuffia, Jannik Sinner. Il 19enne di Sesto Pusteria è riuscito a piegare in cinque set la resistenza di Pierre-Hugues Herbert, rischiando di capitolare definitivamente nel quarto parziale. Nonostante una giornata negativa per due set e mezzo, l’altoatesino è stato più freddo da metà del quarto set in poi, mentre il suo avversario ha avuto cinque possibilità di brekkare per andare a servire per il match e addirittura un match-point due game dopo, perdendosi d’animo successivamente.

Una battaglia durata più di tre ore e mezza per Jannik, che ha ottenuto così la prima vittoria al quinto set in uno Slam nella sua carriera. Rivediamo dunque i momenti salienti della partita di questa mattina, chiusasi 6-1 4-6 6-7 7-5 6-4 in favore dell’azzurro.

JANNIK SINNER-PIERRE-HUGUES HERBERT, GLI HIGHLIGHTS

Foto: LaPresse