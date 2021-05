VIDEO Moto3, GP Francia: gli highlights della gara

Domenica diversa dal solito per la Moto3 in quel di Le Mans, a causa di una pista bagnata che non ha consentito ai piloti di fare la consueta gara di gruppo in lotta per la vittoria. Sergio Garcia ha fatto la differenza in condizioni di asfalto umido ed è riuscito a trionfare in solitaria nel Gran Premio di Francia 2021, quinto atto stagionale del Motomondiale.

In una corsa caratterizzata da tante cadute, lo spagnolo ha preceduto all’arrivo il ceco Filip Salac e l’italiano Riccardo Rossi. Per il Mondiale va sottolineata l’ottava piazza di Pedro Acosta, capace di limitare egregiamente i danni in classifica nonostante una caduta.

Di seguito il VIDEO con gli highlights del GP di Francia 2021 per la Moto3:

HIGHLIGHTS GP FRANCIA 2021 MOTO3:





