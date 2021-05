VIDEO Milan-Benevento 2-0, Highlights, gol e sintesi: Calhanoglu ed Hernandez a segno a San Siro

Tutto, come da copione. Il Milan batte il Benevento a San Siro, nel match valido per il 34° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. I rossoneri con un gol per tempo regolano la pratica beneventana e con questo risultato salgono a quota 69 punti, in attesa di sapere quello che farà domani l’Atalanta contro il Sassuolo. Attualmente, il Diavolo è in seconda posizione in classifica generale, una graduatoria che sorride all’Inter sempre più vicina allo Scudetto.

Tornando al match del Meazza, sono stati Calhanoglu e Theo Hernandez i realizzatori tra le fila della compagine allenata da Stefano Pioli. Un riscontro importante che dà fiducia alla formazione meneghina, desiderosa di chiudere nel migliore dei modi questa stagione così particolare a causa del Covid.

Di seguito gli highlights del match:

VIDEO HIGHLIGHTS MILAN-BENEVENTO 2-0

MILAN-BENEVENTO 1-0: IL GOL DI CALHANOGLU

Goal – CALHANOGLU

Assist – IBRAHIMOVIC AC Milan 1-0 Benevento (6 mins) pic.twitter.com/f77J8SbEBc — John (@John63449183) May 1, 2021

MILAN-BENEVENTO 2-0: IL RADDOPPIO DI THEO HERNANDEZ

GOAL!Theo Hernandez

AC Milan [2]-0 Benevento

60′ pic.twitter.com/htCqAMVeq2 — John (@John63449183) May 1, 2021

Foto: LaPresse