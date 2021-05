VIDEO Juventus-Milan 0-3: Highlights, gol e sintesi: le reti di Brahim Diaz, Rebic e Tomori stendono i bianconeri

Il piatto forte della 35a giornata della Serie A 2020-2021 è arrivato nel posticipo serale di oggi. In campo Juventus-Milan, un match che già di per sé ha enormi implicazioni storiche e di blasone, ma che in questo caso diventava fondamentale per la corsa alle posizioni valide per la prossima Champions League. I rossoneri hanno distrutto i padroni di casa con un netto 3-0 grazie alle reti di Brahim Diaz e Rebic (splendide) e un colpo di testa di Tomori. Nel frattempo c’è tempo il tempo anche per un rigore sbagliato da Kessiè. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini più importanti della sfida dell’Allianz Stadium.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-MILAN

IL GOL DELL’1-0 DI BRAHIM DIAZ (47’pt)



IL RIGORE PARATO DA SZCZENSY A KESSIE’ (12’st)

La atajada del polaco Szczesny: 👇🏻

pic.twitter.com/XtCKwIFOZn — Bianconeri Zone Español (@BianconeriZonEs) May 9, 2021

LA RETE DEL 2-0 DI REBIC (33’st)

WHAT A GOAL FROM REBIC TO PUT MILAN 2-0 UP AGAINST JUVE!!pic.twitter.com/UeHZHGxzYj — Çay baba🇵🇸 (@vcaybaba) May 9, 2021

LA RETE DEL 3-0 DI TOMORI (36’st)

Tomori acaba de marcar o seu primeiro gol com a camisa do @ACMilan_Brasil na vitória parcial de 3-0 contra a Juventus 👏🏻 pic.twitter.com/VH50ZvbDXE — Lions Of Stamford (@Lions_Stamford) May 9, 2021



Foto: Lapresse