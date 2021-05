Si ferma ai quarti di finale il percorso della Nazionale Italiana Under 21 di calcio maschile ai Campionati Europei di categoria, in corso di svolgimento tra Slovenia e Ungheria. Gli Azzurrini, guidati dal c.t. Paolo Nicolato, si sono arresi ai tempi supplementari per 3-5 contro un Portogallo estremamente talentuoso ma altrettanto disordinato in fase difensiva. I lusitani volano così in semifinale, dove se la vedranno con la Spagna.

Il Portogallo parte forte a Lubiana e si porta subito in vantaggio dopo 6′ con una prodezza balistica in rovesciata di Dany Mota sugli sviluppi di un corner, per poi trovare il gol del 2-0 al 31′ sempre con l’attaccante del Monza sfruttando nel migliore dei modi le disattenzioni della retroguardia azzurra in area di rigore. L’Italia reagisce, crea diverse occasioni e accorcia le distanze prima dell’intervallo con la rete di Pobega.

I lusitani provano a chiudere la partita ad inizio ripresa e vanno avanti 3-1 al 58′, ma la squadra di Paolo Nicolato non molla mai e si regala un’ultima mezz’ora di fuoco grazie al gol di Scamacca al 60′. Il Portogallo sfiora in più di un’occasione il gol qualificazione, ma l’Italia resta a galla e trova la rete del 3-3 all’88’ con il neo entrato Cutrone, che porta la sfida ai supplementari.

Proroga che si apre nel peggiore dei modi per gli azzurrini, che restano in dieci uomini in seguito all’espulsione per doppio giallo di Lovato dopo un solo minuto dei supplementari. Assedio Portogallo che culmina al 109′ con il gol del 4-3 di Jota, ma il cuore azzurro è infinito e Cutrone sfiora un paio di minuti più tardi il possibile pareggio a quota 4. L’Italia prova il tutto per tutto e si sbilancia, concedendo ai lusitani tanto campo e subendo nel finale il definitivo 5-3 di Conceicao.

Foto: Lapresse