Italia-Portogallo oggi, Europei Under21: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Scatterà oggi, lunedì 31 maggio, in Slovenia ed Ungheria la seconda fase degli Europei Under 21 di calcio, che si concluderà domenica 6 giugno: l’Italia sarà opposta questa sera alle ore 21.00 nei quarti di finale al Portogallo, ed in caso di vittoria disputerà la semifinale giovedì 3 giugno, infine la finale è in programma domenica 6 giugno.

Le sfida tra Portogallo ed Italia sarà trasmessa in diretta tv su RAI 1 ed in streaming su RAI Play, mentre la diretta live testuale della partita sarà consultabile su OA Sport. L’incontro di questa sera si giocherà a Lubiana, in Slovenia, ed in caso di passaggio del turno gli azzurrini andranno a Maribor per la semifinale.

PROGRAMMA PORTOGALLO-ITALIA EUROPEI UNDER 21 CALCIO 2021

Lunedì 31 maggio, ore 21.00

Quarti di finale (a Lubiana, in Slovenia)

Portogallo-Italia

Diretta tv di Portogallo-Italia su RAI 1

Diretta streaming di Portogallo-Italia su RAI Play

Diretta live testuale di Portogallo-Italia su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-ITALIA EUROPEI UNDER 21 CALCIO 2021

Portogallo: Costa, Correia, Queiros, Leite, Dalot, Vieira, Luis, Gedson Fernandes, Trincão, Mota, Ramos.

Italia: Carnesecchi, Lovato, Pirola, Ranieri, Bellanova, Maleh, Pobega, Maggiore, Sala, Scamacca, Cutrone.

Foto: LaPresse