Venezia-Schio, calendario Finale Playoff A1 basket femminile: programma, orari, tv, streaming

Per la prima volta dal 2016, anno in cui lo scudetto lo vinse lo stesso, il Famila Schio non avrà il fattore campo nella serie finale. In quest’occasione, infatti, sarà la Reyer Venezia, dominatrice della stagione regolare, ad averlo.

Una stagione, quella delle due squadre, quasi senza pecche, ma con in comune due grandi amarezze a livello europeo. Per la formazione allenata da Giampiero Ticchi il fatto incriminato è la finale di EuroCup persa contro Valencia all’ultimo respiro. Anche le giocatrici di Pierre Vincent sono uscite all’ultimo tiro (letteralmente) in Eurolega, nel girone, contro Girona, e con il rammarico di aver anche vinto quella partita, ma senza il margine necessario per passare. Tutta la stagione è stata basata su questo duello: in finale di Supercoppa al PalaRomare vittoria Reyer, in quella di Coppa Italia si è invece imposto il Famila, unico a battere le orogranata anche in campionato.

La finale scudetto tra Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio inizierà giovedì 6 maggio e proseguirà, eventualmente, fino a domenica 16. Sarà possibile seguirla sui canali di Mediasport Group (MS Channel e MS Sport, entrambi disponibili in streaming e con il primo presente anche al canale 814 di Sky), oltre che sulla piattaforma streaming LBF TV. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE scritte per non perdersi davvero nulla.

REYER VENEZIA-FAMILA SCHIO, FINALE SCUDETTO 2020-2021: CALENDARIO

GIOVEDÌ 6 MAGGIO

Ore 19:00 Gara-1 a Venezia

SABATO 8 MAGGIO

Ore 19:00 Gara-2 a Venezia

GIOVEDÌ 11 MAGGIO

Ore 20:30 Gara-3 a Venezia

GIOVEDÌ 13 MAGGIO

Ore 20:30 Ev. Gara-4 a Venezia

DOMENICA 16 MAGGIO

Ore 18:00 Ev. Gara-5 a Venezia

REYER VENEZIA-FAMILA SCHIO, FINALE SCUDETTO 2020-2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – MS Channel (can. 814 Sky)

DIRETTA STREAMING – MS Channel, MS Sport, LBF TV

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo