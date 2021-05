Vela, Europei 470: Berta-Caruso e Gradoni-Dubbini in lotta per il podio. Lontani Ferrari-Calabrò tra gli uomini

Si è appena conclusa la quarta giornata di regate a Vilamoura (Portogallo) per quanto concerne Campionati Europei 2021 della classe olimpica 470. Italia ancora in corsa per il podio in campo femminile e nella gara mista, indietro gli uomini, quando mancano solo due regate prima delle Medal Race in programma venerdì 7 maggio, in cui verranno assegnati i titoli continentali e open.

Ancora molto bene la coppia azzurra composta da Elena Berta e Bianca Caruso che grazie al 10° posto della prima e alla vittoria nella seconda regata risalgono in sesta piazza con 63 punti totali. In testa al momento la Spagna con Silvia Mas Depares e Patricia Cantero Reina a quota 29 punti, seguita dalla coppia francese Lecointre-Retornaz a 33 punti e dalle elvetiche Fahrni-Siegenthaler con 39 punti. Le azzurre avranno bisogno di un finale di competizione di ottimo livello per ambire al podio della manifestazione continentale.

Lontani gli azzurri Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, in campo maschile che con oggi non sono andati oltre un 15° e un 13° posto che vale la 14ma piazza nella classifica dell’europeo a quota 113 punti. A questo punto l’obiettivo diventa la Medal Race, distante attualmente 15 punti. Al comando della graduatoria continentale sempre i francesi Kevin Peponnet e Jeremie Mion con 33 punti.

Molto bene nella gara mista Alessio Gradoni e Alessandra Dubbini, che risalgono fino alla quinta piazza europea grazie al 10° e 5° posto delle due regate odierna, per un totale complessivo di 70 punti. Al comando gli israeliani Hasson-Tamir con 42 punti, seguiti dai tedeschi Dahnke-Cipra con 46 e dai britannici Heathcote-Orr con 67 punti.

Credit: Uros Kekus Kleva free editorial Use