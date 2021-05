Vela, Berta-Caruso restano in lotta per le medaglie agli Europei 470. Sprofondano in classifica tra gli uomini Ferrari-Calabrò

Terza giornata di gara che va in archivio regolarmente a Vilamoura (Portogallo) in occasione dei Campionati Europei 2021 della classe olimpica 470. Quest’oggi, in condizioni di vento leggero e di temperature elevate, si sono disputate altre due regate di qualificazione per tutte le flotte della manifestazione. Il calendario prevede altre quattro regate prima delle Medal Race di venerdì 7 maggio, in cui verranno assegnati i titoli continentali e open.

Italia ancora in lotta per le medaglie nel 470 femminile con l’equipaggio formato da Elena Berta e Bianca Caruso (bronzo agli ultimi Mondiali, già selezionate per l’Olimpiade di Tokyo), che mette a segno due settimi posti parziali risalendo in settima piazza europea con 52 punti totali, a -19 dalla zona podio. Davanti a tutti la Spagna con Silvia Mas Depares e Patricia Cantero Reina a quota 16 punti.

Sprofondano invece in campo maschile gli azzurri Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, che pagano la squalifica di ieri (su protesta dei britannici per un diritto di precedenza in boa) con un parziale odierno di 20-20 e si attestano al 14° posto europeo a quota 85 punti. A questo punto l’obiettivo diventa la Medal Race, distante attualmente 23 punti. Al comando della graduatoria continentale sempre i francesi Kevin Peponnet e Jeremie Mion, mentre la Nuova Zelanda è in testa alla classifica open con Paul Snow-Hansen e Daniel Willcox.

Da segnalare infine la buona giornata nel 470 misto (classe che dovrebbe diventare olimpica a Parigi 2024) della coppia italiana composta da Alessio Gradoni e Alessandra Dubbini, che risale in sesta piazza europea (settima open) con un 16-4 e resta in corsa per un podio continentale distante 15 punti.

Credit: Uros Kekus Kleva free editorial Use