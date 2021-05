Vela, Berta/Caruso continuano a rimontare ed entrano nella top5 prima della Medal Race agli Europei 470

Buona giornata per l’Italia a Vilamoura (Portogallo) dal punto di vista delle prestazioni degli equipaggi di punta, anche se purtroppo è sfumato definitivamente il sogno di una possibile medaglia ai Campionati Europei 2021 della classe olimpica 470. Quest’oggi, nel quinto giorno ufficiale di gara, si sono disputate regolarmente altre due regate di qualificazione in ogni flotta, mentre domani i primi 10 della generale prenderanno parte alle Medal Race con punteggio doppio.

Prosegue nel 470 femminile la rimonta in classifica della nostra coppia di riferimento, composta da Elena Berta e Bianca Caruso, che mette a segno un 7° ed un 4° posto parziali accedendo alla Medal Race di domani in quinta posizione assoluta a quota 74 punti. Troppo lontani i primi quattro equipaggi, che si daranno battaglia per salire sul podio continentale, ma le azzurre andranno comunque a caccia di un buon piazzamento per difendere la top5 europea dagli assalti di Svezia (a -6) e Polonia (a -9 dalla barca tricolore).

Tra gli uomini è arrivata finalmente una buona reazione da parte di Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, capaci di trovare un ottimo 3° posto in apertura di giornata per poi mettere a referto un discreto 12° nell’ultima prova. L’imbarcazione italiana, già selezionata per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021, si trova in 16ma piazza nella graduatoria open (13ma continentale) e quindi non potrà partecipare alla Medal Race conclusiva. Francia a un passo dal titolo europeo, con Kevin Peponnet e Jeremie Mion che dovranno gestire un ampio margine di 15 punti su Spagna (Jordi Xammar e Nicolas Rodriguez) e Svezia (Anton Dahlberg e Fredrik Bergostrom) in vista della regata finale.

24 ore beffarde invece nella competizione mista (che dovrebbe diventare classe olimpica a Parigi 2024) per il duo azzurro formato da Marco Gradoni e Alessandra Dubbini, costretto ad incassare ieri sera una squalifica per la regata n.9 ed escluso quest’oggi dall’accesso in Medal Race per soli 5 punti. Gradoni/Dubbini, oltre alla squalifica, pagano a caro prezzo il 19° posto dell’ultima prova odierna e sono di fatto i primi degli esclusi dalla top10, dopo aver assaporato anche il discorso medaglie grazie ad alcuni exploit che fanno comunque ben sperare in prospettiva.

Credit: Uros Kekus Kleva free editorial Use