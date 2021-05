Vela, Andy Maloney resiste al comando della Finn Gold Cup dopo 6 regate. Spagna e Croazia in lotta per il pass olimpico

Dopo due giornate di stop causa meteo avverso è ripartita quest’oggi la Finn Gold Cup 2021, ultimo evento di qualificazione per la vela verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2021, con il regolare svolgimento di altre tre regate di flotta in quel di Porto.

In palio nella rassegna iridata lusitana l’ultimo pass a disposizione per i Paesi europei che non hanno ancora conquistato la carta olimpica per la rassegna a cinque cerchi, tra cui l’Italia. Il Bel Paese però era di fatto già uscito definitivamente dalla corsa per la carta olimpica nel Finn già nel day-1, con Matteo Iovenitti (unico nostro portacolori al via della competizione) che è rimasto troppo attardato dalle posizioni di vertice.

L’azzurro quest’oggi si è confermato stabilmente oltre la 40ma piazza in tutte le prove (43-45-45), guadagnando tre posizioni in classifica generale e attestandosi al 46° posto overall con all’attivo 226 punti validi. Nuova Zelanda sempre al comando con Andy Maloney a quota 18 punti (che oggi scarta un 23 e poi registra un 3° ed un 2° posto), davanti all’ungherese campione europeo in carica Zsombor Berecz (23) e al secondo kiwi Josh Junior (28).

Appassionante la lotta per la qualificazione a Tokyo tra Spagna e Croazia, con Joan Cardona che conserva 6 punti di margine su Nenad Bugarin in vista dell’ultima giornata di gara (dove si svolgeranno al massimo 3 regate). Buona progressione in classifica generale per il britannico campione olimpico in carica Giles Scott, attualmente 6° con 43 punti.

Foto: Pagina FB FIV