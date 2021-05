Tuffi, Europei 2021: Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci conquistano la finale dai tre metri

Ci saranno due azzurri nella finale dei 3 metri maschili degli Europei di Budapest. Missione compiuta da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, che chiudono una qualifica davvero ricca di colpi di scena rispettivamente in settima ed ottava posizione. Una gara che ha visto i due tuffatori italiani rimanere distanziati tra loro di appena quindici centesimi di punto, ma per provare a vincere una medaglia servirà migliorarsi molto in finale.

Qualifica molto regolare per Lorenzo Marsaglia, che ha terminato con 405.40 di punteggio totale. Tutti tuffi tra i 60 e i 68 punti (voti intorno al 6,5 e 7), con l’unica eccezione grazie al coefficiente per un quadruplo e mezzo avanti da 81.70, dove sono arrivati anche i 7.5. Serviranno molti più punti con le rotazioni indietro, dove Marsaglia ha raccolto poco (meno di 62 punti con il doppio e mezzo indietro carpiato e con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato)

Giovanni Tocci ha chiuso con 405.25, in una gara che lo ha visto andare oltre i 70 punti in tre tuffi. Ottimo il triplo e mezzo avanti carpiato da 72.25 con voti tutti sull’8. Bene anche il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 76.50; mentre i problemi ci sono stati con il doppio e mezzo indietro carpiato da soli 54 punti.

Doppietta russa in testa alla classifica al termine della qualifica. Evgenii Kuznetsov ha fatto una gara a parte chiudendo con 443.70. Secondo posto per il connazionale Nikita Shleikher (417.10) e terzo il britannico James Heatly (416.30). Incredibile la gara di Jack Laugher, quarto alla fine con 414.00: il britannico ha ottenuto appena 7 punti con il triplo e mezzo indietro ed ha staccato il pass per la finale solo all’ultimo tuffo, grazie ad uno strepitoso doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 99.45

Foto: Lapresse