Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Bertocchi e Pellacani non accedono alla semifinale del trampolino 3m. Giochi sfumati?

Arrivano notizie da Tokyo (Giappone) dove è in corso la Coppa del Mondo 2021 di tuffi. Nell’Aquatics Centre della capitale nipponica si è disputata nella nottata italiana la fase preliminare della gara femminile dal trampolino 3 metri: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani le azzurre presenti.

Ebbene, le due ragazze del Bel Paese, che avevano ottenuto la qualificazione olimpica nel syncro (trampolino 3m), non si sono ripetute quest’oggi non essendo entrate nella top-18 qualificante per i Giochi. Da capire, a questo punto, sei i 7 slot rimanenti potranno essere a disposizione o meno delle nostre portacolori e ciò dipenderà dalle iscrizioni degli atleti di altri Paesi già qualificati.

Una prestazione, oggettivamente, sottotono quella delle italiane. Bertocchi ha ottenuto lo score di 246.00, sbagliando in maniera significativa il doppio e mezzo rovesciato carpiato (30.00), mentre per Pellacani il doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento non ha dato grandi soddisfazioni (31.50), per un totale di 244.70.

Per la cronaca, le migliori del lotto di questa fase eliminatoria sono state le due cinesi Yani Chang (350.50) e Yiwen Chen (346.15) a precedere l’americana Sarah Bacon (334.00). La semifinale sarà in programma alle 09.45 italiane di oggi.

Foto: LaPresse