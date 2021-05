Arrivano novità importanti in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Il CIO ha annunciato la sottoscrizione di un memorandum d’intesa con Pfizer e BioNTech per la donazione di dosi del vaccino contro il Covid-19 per gli atleti al via del Giochi. Secondo quanto si apprende dalle cronache, saranno distribuite attraverso i Comitati nazionali che si coordineranno con i propri Governi.

La consegna dovrebbe cominciare alla fine di maggio per far sì che i partecipanti ai Giochi ricevano le seconde dosi prima di giungere nella capitale giapponese, tenendo conto dell’inizio previsto il 23 luglio.

“Questa donazione del vaccino è un altro strumento nella nostra ‘cassetta degli attrezzi’ di misure per contribuire a rendere i Giochi Olimpici e Paralimpici sicuri e protetti per tutti i partecipanti, e per mostrare solidarietà ai nostri gentili ospiti giapponesi. Stiamo invitando gli atleti e le delegazioni partecipanti ai prossimi Giochi a dare il buon esempio e ad accettare il vaccino dove e quando possibile“, le parole del presidente del CIO Thomas Bach.

“Prendendo il vaccino, possono inviare un messaggio potente che la vaccinazione non riguarda solo la salute personale, ma anche la solidarietà e la considerazione del benessere degli altri nelle loro comunità. Vorremmo ringraziare Pfizer e BioNTech per questa donazione molto generosa a sostegno della vaccinazione di atleti e partecipanti ai Giochi“, ha aggiunto il n.1 del Comitato Olimpico Internazionale.

