Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2021: Giovanni Cernogoraz domina le qualifiche del trap. Italiani assenti dalla finale

Dopo una lunghissima prova di qualificazione, ecco i risultati. Il trap maschile tiene banco a Lonato del Garda, dove è in corso la terza tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo. Andiamo a vedere come sono andate le cose, in attesa di una finale che scatterà – nell’impianto lombardo – alle ore 17:45.

A dominare le qualifiche è stato il croato Giovanni Cernogoraz, che si è preso la prima testa di serie dell’atto conclusivo sbriciolando 123 dei 125 dei piattelli a disposizione, alle sue spalle si sono piazzati invece il russo Gennadii Mamkin (122/125, +4), lo statunitense Brian Burrows (122/125, +3), il kuwaitiano Talal Alrashidi (121/125) e il francese Antonin Desert (120/125, +5) e l’egiziano Abdel Aziz Mehelba (120/125, +4), capaci di vincere un mega shoot-off a nove.

In questo gruppone, a caccia del pass per la finale, v’era anche l’azzurro Diego Valeri, che ha chiuso nel gruppo dei settimi a quota 120/125 (+1), mentre Luca Miotto (118/125) e Lorenzo Ferrari (114/125) hanno concluso le loro prove rispettivamente in 33ma e 65ma piazza.

Foto: ISSF / Nicolò Zangirolami