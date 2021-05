Il programma della seconda giornata del trap, alla terza tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Lonato del Garda, non si apre nel migliore dei modi per i colori azzurri.

Jessica Rossi infatti, per pochissimi piattelli, non è riuscita a centrare la finale del concorso individuale femminile. L’azzurra, arrivata agli shoot-off (a quota 115/125), per il sesto e ultimo posto buono per la qualificazione all’atto conclusivo, ha dovuto cedere subito (115, +0) lasciando così il posto ad altre tiratrici che ora andremo ad elencare.

La sammarinese Alessandra Perilli (122/125), la statunitense Madelynn Ann Bernau (118/125), la spagnola Fatima Galvez (117/125, +1), la slovacca Zuzana Stefecekova (117/125, +0), la russa Ekaterina Subbotina (115/125, +3) e la guatemalteca Adriana Ruano Oliva (115/125, +2).

In ottica italiana, verso una finale che scatterà alle ore 16:30, nulla da fare anche per Silvana Stanco (114/125), arrivata a ridosso della top ten, e Gaia Ragazzini (111/125), assestatasi in ventesima posizione.

FOTO: FITAV