Da sabato 15 a lunedì 17 maggio a Lucerna, in Svizzera, verranno messi in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi nel canottaggio, in occasione della regata finale di qualificazione olimpica. Ci saranno tre equipaggi dell’Italia in gara, con gli azzurri che proveranno a qualificare ai Giochi il doppio senior maschile, il quattro senza senior femminile e l’otto senior maschile.

Il doppio senior maschile sarà composto da Luca Chiumento e Nicolò Carucci, il quattro senza senior femminile da Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek, e l’otto senior maschile da Mario Paonessa, Alfonso Scalzone, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Matteo Sandrelli, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina, con Gaetano Iannuzzi come timoniere. In queste specialità ci saranno due pass a disposizione.

Sono state sorteggiate le batterie di domani: nel doppio senior maschile (18 equipaggi iscritti) l’Italia, testa di serie numero 3 se la vedrà nella prima delle tre serie con Uzbekistan, Grecia, Estonia (prima formazione tra le non teste di serie), Stati Uniti e Repubblica Ceca (testa di serie numero 4). Nella serie prevista domani alle ore 10.35 i primi due equipaggi andranno in semifinale, mentre gli altri affronteranno i ripescaggi del pomeriggio alle ore 16.07 o alle ore 16.14. Semifinali domenica alle ore 10.21 ed alle ore 10.28, finale lunedì alle ore 10.30.

Nel quattro senza senior femminile (7 equipaggi iscritti) l’Italia, testa di serie numero 4, se la vedrà nella seconda ed ultima batteria con la Cina, testa di serie numero 1, e con la Repubblica Ceca. Soltanto chi vincerà la batteria delle 11.03 andrà in finale, per gli altri equipaggi ci sarà l’obbligo di passare per i ripescaggi di domenica alle ore 10.35, mentre la finale è in programma lunedì alle ore 10.40.

Nell’otto senior maschile (4 equipaggi iscritti) quella di domani alle ore 13.38 sarà la preliminary race che assegnerà le corsie per la finale di lunedì alle ore 12.10: avversarie dell’Italia sulla strada verso Tokyo saranno la Cina, la Romania e la Nuova Zelanda.

Foto: LM / Danilo Vigo