Una chance per le Olimpiadi di Tokyo. Agli Europei 2021 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Osijek (Croazia), Sofia Ceccarello centra la finale nella gara femminile di carabina ad aria compressa dai 10m andando così a giocarsi (dalle 17.15) la possibilità di staccare un pass per la prossima kermesse a Cinque Cerchi.

Mettendo insieme uno score pari a 630,2 punti, l’azzurra è riuscita – col terzo punteggio complessivo – a essere fra le migliori otto della specialità in questo contesto. Nella gara che assegna le medaglie continentali e i pass verso il Giappone avrà al suo fianco la slovena Ziva Dvorskan (prima con 630,8 punti), la norvegese Jeanette Hegg Duestad (seconda con 630,6 punti), la francese Oceanne Marianne Muller (quarta con 629,7 punti), l’ungherese Eszter Dens (quinta con 629,4 punti), la belga Jessie Kaps (sesta con 628,5 punti) e le russe Anastasiia Galashina (settima con 628,4 punti) e Yulia Karimova (ottava con 627,9 punti).

In finale si ripartirà da zero competendo su 24 colpi ad eliminazione progressiva , con due pass per Tokyo a disposizione. Carte olimpiche che si contenderanno la slovena Ziva Dvorskan (la quale però è in una situazione di assoluto controllo dato che se non dovesse farcela qui, avrebbe comunque assicurato l’accesso alle Olimpiadi tramite il miglior piazzamento nel ranking ISSF), la nostra Sofia Ceccarello, come detto, la transalpina Oceanne Marianne Muller, la magiara Eszter Dens e la la belga Jessie Kaps: in 5 per due posti.

Infine va ricordato che in “Casa Italia”, le altre due alfiere iscritte al concorso, ovvero Martina Ziviani e Barbara Gambaro hanno chiuso la loro prova di qualifica rispettivamente in 25esima (624,9) e 48esima piazza (622,3).

Foto: UITS