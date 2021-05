Tiro a segno, Europei 2021: Paolo Monna centra la finale della pistola 10m. Out Torracchi e Giordano

Continuano senza soluzione di continuità le gare agli Europei 2021 di tiro a segno a Osijek. Nel poligono croato dopo le eliminatorie delle gare ad aria compressa della carabina è stata la volta della prova di qualificazione relativa alla gara maschile di pistola da 10m.

Per l’Italia c’è la buona notizia dell’accesso alla finale (a partire ore 18.30) da parte di Paolo Monna: l’azzurro, che è già in possesso del pass olimpico, è infatti riuscito ad accedere all’atto conclusivo del contest totalizzando 579 punti e 20 mouches, decisive quest’ultime per superare il rivale turco Yusuf Dikec, nono anch’egli con 579 punti ma con 19 mouches.

Il pugliese si è così preso l’ottavo e ultimo posto buono per il contest dove in palio vi saranno le medaglie, nel quale se la vedrà rispettivamente con: il forte ucraino Oleh Omelchuk (586-21x), il favorito russo Artem Chernousov (584-20x), lo slovacco Juraj Tuzinsky (583-18x), il secondo russo in concorso ossia Anton Aristarkhov (583-17x), il tedesco Robin Walter (581-23x), il terzo russo in gara Vadim Mukhametyanov (581-21x) e l’altro ucraino presente a Osijek ovvero Viktor Bankin (581-19x).

Chiude invece con rammarico Alessio Torracchi, che piazzandosi 12esimo (578-17x) dice addio così alle residue chance di qualificazione ai Giochi di Tokyo, al pari del veterano Giuseppe Giordano (29esimo, 573-19x).

FOTO: UITS