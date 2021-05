Tiro a segno, Europei 2021: bronzo beffardo per Sofia Ceccarello nella carabina 10 metri

Nella terza giornata di gare degli Europei di tiro a segno 2021 in corso ad Osijek (Croazia) la finale della carabina 10 metri femminile riserva un amarissimo bronzo a Sofia Ceccarello, che vede svanire negli ultimi due colpi un pass olimpico che a lungo aveva tenuto virtualmente tra le mani.

La nuova campionessa continentale della specialità è la transalpina Oceanne Marianne Muller, che con 251.5 eguaglia il record europeo e fa segnare il primato continentale della categoria junior. Alle sue spalle si issa alla piazza d’onore la belga Jessie Kaps, che si ferma a quota 250.2. Le due carte olimpiche in palio vanno così a Francia e Belgio.

Bronzo amarissimo, come detto in precedenza, per Sofia Ceccarello, a lungo in testa e comunque sempre nelle prime due posizioni per i primi venti colpi della finale. Dopo una gara regolare ad alto livello il primo scricchiolio arriva sul 18° colpo, un 9.5 che fa avvicinare la belga. Il sorpasso arriva al 21° colpo, dopo un sanguinoso 9.6 dell’azzurra. La belga nel tiro decisivo marca 10.4, l’azzurra fa 10.1 e per soli 0.4 deve accontentarsi del bronzo con 228.5.

Ai piedi del podio resta la russa Yulia Karimova, quarta con 207.4, mentre è quinta la norvegese Jeanette Hegg Duestad, a quota 186.3. Sesta piazza per la magiara Eszter Denes, anch’ella in corsa per il pass olimpico, che si ferma a quota 164.7, mentre è settima l’altra russa Anastasiia Galashina, fuori a quota 143.1. Ottava e prima delle eliminate in finale la slovena Ziva Dvorsak, tra le atlete in corsa per Tokyo, esclusa con 122.7.

Foto: UITS