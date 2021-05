Tiro a segno, Europei 2021: Bacci, De Nicolo e Suppini non entrano nella finale di carabina 3 posizioni

Una nuova giornata di gare si è aperta agli Europei 2021 di tiro a segno e tiro a volo in quel di Osijek. Sulle linee di tiro del poligono croato in questo sabato mattina è stata la volta delle qualifiche del concorso di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza dei 50m: andiamo a vedere come sono andate le cose.

A prendersi gli otto ticket per la finalissima delle 15:30, che mette in palio tre medaglie continentali e una carta olimpica verso i Giochi di Tokyo, sono stati: i tre norvegesi Henrik Larsen (1186/1200), Jon-Hermann Hegg (1184) e Simon Claussen (1179), il lituano Karolis Girulis (1184), il serbo Milenko Sebic (1179), il rappresentante della Repubblica Ceca Jiri Privratsky (1179), il fortissimo russo Sergey Kamenskiy (1179) e l’esperto bielorusso Yury Shcherbatsevich (1179).

In casa Italia invece nessuno dei tre rappresentanti al via è riuscito a inserirsi nella lotta per la qualificazione all’atto conclusivo: Lorenzo Bacci, il migliore degli azzurri, è arrivato 22esimo (1173) mentre Marco De Nicolo e Marco Suppini hanno chiuso rispettivamente in 42esima (1165) e 48esima (1163) posizione.

Più tardi quindi fuoco alle polveri, in una gara che sarà lunga e dove occorreranno tante doti tecniche ma anche tante doti mentali.

FOTO: ISSF/Nicolo Zangirolami