Tennis, Ranking WTA (24 maggio): variazioni nulle in vetta. Martina Di Giuseppe recupera numerose posizioni

C’è solo un’unica variazione, e per di più in termini di soli punti, all’interno del gotha del ranking WTA di questa settimana. La causa Serena Williams, che a Parma non va oltre il secondo turno, ma tanto basta per guadagnare 30 punti in una classifica che, per il resto, è totalmente immobile nelle parti alte.

Per vedere qualche reale movimento bisogna scendere fino al 25° posto, quello ora occupato da Cori “Coco” Gauff dopo il successo in terra ducale che ne alza ulteriormente le quotazioni verso una scalata che potrebbe continuare al Roland Garros, dove difende per di più il secondo turno del 2020.

TOP 10 RANKING WTA

1. Ashleigh Barty (AUS) 10175

2. Naomi Osaka (JPN) 7461

3. Simona Halep (ROU) 6520

4. Aryna Sabalenka (BLR) 6195

5. Sofia Kenin (USA) 5865

6. Elina Svitolina (UKR) 5835

7. Bianca Andreescu (CAN) 5265

8. Serena Williams (USA) 4821

9. Iga Swiatek (POL) 4435

10. Karolina Pliskova (CZE) 4345

In casa Italia il secondo turno a Parma offre a Camila Giorgi un guadagno di tre posizioni, mentre per Sara Errani c’è un recupero di cinque. A fare il maggior balzo è però Martina Di Giuseppe: per lei, con le buone cose di questa settimana culminate nel secondo turno, rientro nelle prime 200 con tanto di scalata di 25 posti. Ma va rimarcata anche Lisa Pigato, che fa un balzo di 70 posizioni grazie all’ottenuta qualificazione con tanto di scontro con Serena Williams.

AZZURRE NELLA TOP 200

80. Camila Giorgi 1020 (+3)

91. Jasmine Paolini 863

97. Martina Trevisan 844

105. Sara Errani 799 (+3)

112. Elisabetta Cocciaretto 735 (-1)

171. Giulia Gatto-Monticone 429 (-2)

193. Martina Di Giuseppe 363 (+25)

Foto: Pier Colombo