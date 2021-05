A poche ore dal sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2021, Mats Wilander ha fatto le sue previsioni per quanto riguarda il possibile andamento del torneo di singolare maschile. L’ex tennista svedese, tre volte vincitore del torneo parigini, ha citato anche Jannik Sinner tra i possibili candidati al titolo.

“Penso che Jannik Sinner possa vincere il torneo – dice lo scandinavo in un’intervista ad Eurosport – Penso che ci sia una possibilità perché Novak e Rafa sono sempre più vulnerabili ogni anno che passa, non in termini di perdere necessariamente ma più vulnerabili perché i ragazzi giovani colpiscono la palla così forte da entrambi i lati, sono talenti davvero completi”.

“Hanno servizi importanti e penso che stiano privando un po’ Rafa e Novak della loro fiducia, lasciandoli con l’unica munizione rimasta che è l’esperienza di giocare al meglio dei cinque set. Penso che questa sia la loro forza e la vera differenza rispetto agli altri”, prosegue Wilander.

“Nonostante tutto, penso che ci sia una possibilità che i giovani riescano a minare la fiducia di Nadal in uno dei primi turni. Magari Rafa non è ancora al massimo, potrebbe vincere in quattro set o al tie-break e dopo affronterebbe un’altra partita con un avversario che prende fiducia e ci crede fino alla fine. A quel punto, chissà“.

“Per questo, e vedendo come ha giocato nel 2020 a Parigi, ritengo che Sinner abbia un’opportunità per vincere. Le sue possibilità sono grandi? No. Ma non c’erano le possibilità nemmeno quando ho vinto io la prima volta“, conclude il 56enne svedese.

