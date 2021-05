Si completa con la sconfitta di Lorenzo Sonego una giornata poco fortunata per il tennis italiano nel torneo ATP di Parma. Il solo Marco Cecchinato è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale, mentre sono arrivati i ko di Flavio Cobolli (comunque bravissimo contro Struff), di Lorenzo Musetti e appunto del piemontese, battuto in due set dall’americano Sebastian Korda con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e mezza di gioco.

Una prestazione sicuramente negativa per Sonego, che ha faticato soprattutto con la seconda di servizio (solo il 38% dei punti vinti) e soprattutto non ha sfruttato nessuna delle sei palle break concesse da un Sebastian Korda che ha tenuto un livello molto alto con il servizio, in particolare con la prima.

Match subito in salita per Sonego che ha perso malamente i primi due turni di servizio, con Korda che è scappato subito sul 4-0. Il piemontese ha avuto ben cinque occasioni di controbreak in un lunghissimo quinto gioco, ma non le ha sfruttate. Korda ha così chiuso la prima frazione sul 6-1.

Il secondo set è molto più equilibrato e si decide solo nelle parti finali. Sonego ha un set point nel decimo game, ma Korda si affida ad una potente prima esterna. Scampato il pericolo, l’americano trova il break decisivo nell’undicesimo game, con Sonego che viene tradito dal dritto. L’americano non trema e chiude sul 7-5, qualificandosi per i quarti di finale.

