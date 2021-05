Tennis, Jannik Sinner dedica un pensiero su Instagram alle vittime della funivia Stresa-Mottarone

Una vicenda che ci ha colpito tutti nel profondo. Il grave incidente sul Mottarone, nella zona di Stresa in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivia, a seguito della rottura di un cavo portante, è stato argomento di confronto e di dibattito nelle ultime ore nel nostro Paese.

Le 14 vittime e il solo sopravvissuto, un bimbo di cinque anni ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Regina Margherita di Torino, hanno alimentato tristezza e sgomento. Difficile accettare che una gita fuori porta per cercare di trovare un po’ di respiro da un periodo pandemico così difficile, si sia trasformata in una strage.

Per questo, l’emozione è stata tale che chi, in vari modi, ha voluto far sentire la propria vicinanza alle famiglie delle vittime. Tra gli sportivi che hanno dedicato un messaggio di cordoglio vi è anche Jannik Sinner che, attraverso una storia su Instagram, si è espresso sull’accaduto, invitando tutti a pregare per un incidente tragico.

