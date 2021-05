Gipo Arbino è il vulcanico e passionale allenatore di Lorenzo Sonego. Il piemontese oggi tornerà in campo per giocare i quarti di finale degli Internazionali d’Italia contro Andrey Rublev. Un risultato già di per sé importante ma se si immagina che ha sconfitto anche un giocatore del calibro di Dominic Thiem il suo torneo assume una connotazione ancora migliore.

L’allenatore del tennista azzurro ha raccontato le sue emozioni e le sue sensazioni al Corriere dello Sport: “Sono rimasto veramente colpito dagli ultimi progressi. Conoscendolo a fondo, me li aspettavo ma non sapevo bene quando sarebbero arrivati. In ogni cosa che ha fatto ci ha messo sempre quel qualcosa in più fin quando non è arrivato il clic giusto”.

Gipo Arbino racconta anche alcuni aspetti personali del rapporto con Sonego e soprattutto del carattere del 26enne piemontese: “Vi giuro: non sa cosa sia l’invidia. Anzi è contento quando gli altri vincono. Mi è piaciuto tantissimo quando, in risposta a chi gli faceva che tra i nomi degli azzurri da tenere d’occhio venissero citati esclusivamente Sinner e Musetti e ha detto che sono più giovani e forti di lui. Credo che questa sia una caratteristica più unica che rara“.

Il coach del 26enne nativo di Torino delinea anche il calendario dei prossimi appuntamenti: “Giocherà a Lione e Parma in preparazione del Roland Garros. Lo farò lavorare ancora molto sul rovescio slice e tantissimo sulla risposta“.

Foto: LaPresse