Tennis, Carlos Alcaraz si prepara per sfidare Nadal: sushi, calcio, Bautista e Medvedev

Il Master 1000 di Madrid è appena iniziato, ma già ai sedicesimi di finale vedrà un duello molto interessante, tra il presente ed il futuro del tennis spagnolo. Rafael Nadal è entrato nel vivo della stagione sulla superficie che predilige, la terra rossa, e dovrà affrontare il giovanissimo Carlos Alcaraz, colui che per molti è già l’erede del maiorchino.

Per Alcaraz non si tratta certamente di una sfida facile, ma il tennista murciano è riuscito ben concentrarsi nella preparazione, in una giornata per lui particolare. Dopo aver fatto colazione alle 9.15, si è infatti diretto al circolo, rimanendo insieme al suo staff per un’ora in palestra, prima di allenarsi con un compagno d’eccezione.

Sul rosso della Caja Magica, il classe 2003 ha infatti scambiato colpi con il russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking, prima di tornare nel ristorante del torneo, per pranzare con sushi, insalata e riso con gamberi. Poi, testa al tennis, assistendo alla sfida tra Roberto Bautista Agut e Marco Cecchinato, rilassandosi al pomeriggio giocando a scacchi.

Da grande tifoso di calcio, non si è poi perso l’attesissima sfida tra Manchester City e Paris Saint Germain, valevole per la semifinale di Champions League, che ha visto trionfare proprio la squadra inglese.

