Superbike, Scott Redding chiude in vetta la FP3 del GP Estoril davanti a Gerloff e Rea, 5° Rinaldi

Scott Redding, proprio in extremis, fa sua la terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Estoril, secondo appuntamento del Mondiale di superbike 2021. Sul tracciato lusitano ci pensa il britannico del team Ducati ufficiale a piazzare il miglior crono in 1:36.389, precedendo di 120 millesimi lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) che ha portato a termine il suo turno in 1:36.509. Terzo crono per il sei volte campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:36.591 a 202 millesimi dalla vetta e prontissimo a vendere cara la pelle anche nel round portoghese.

Quarto tempo per il suo compagno di scuderia, Alex Lowes. Il britannico, infatti, ha chiuso in 1:36.686 a 297 millesimi di distacco, dopo avere condotto il turno praticamente fino all’ultimo minuto. Quinto tempo per un ritrovato Michael Ruben Rinaldi (Ducati) in 1:37.214 a 825 millesimi, quindi sesto il britannico Chaz Davies (Ducati) a 870 millesimi, settimo il suo connazionale Tom Sykes (BMW) a 892, quindi ottavo Andrea Locatelli (Yamaha) a 973, mentre è nono lo spagnolo Tito Rabat (Ducati) a 1.027 a pari merito con il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Si ferma in quattordicesima posizione lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda) a 1.408, sedicesimo l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 1.556 davanti ad Axel Bassani (Ducati) diciassettesimo a 1.588, quindi ventunesimo Samuele Cavalieri (Kawasaki) a 4.231. A questo punto team e piloti si concentrano per il prosieguo della giornata che prevedrà la superpole alle ore 12.10, mentre Gara-1 prenderà il via alle ore 15.00 con i primi 25 punti in palio di questo fine settimana in terra portoghese.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP ESTORIL 2021 – SUPERBIKE

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’36.389 13 322 1’36.389

2 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’36.509 +0.120 15 319 1’36.509

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’36.591 +0.202 14 324 1’36.591

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’36.686 +0.297 16 321 1’36.686

5 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’37.214 +0.825 10 320 1’37.214

6 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’37.259 +0.870 11 319 1’37.259

7 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’37.281 +0.892 13 318 1’37.281

8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’37.362 +0.973 13 319 1’37.362

9 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’37.416 +1.027 15 322 325 1’37.416

10 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’37.416 +1.027 14 320 1’37.416

11 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’37.486 +1.097 13 320 1’37.486

12 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’37.660 +1.271 12 318 1’37.660

13 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’37.770 +1.381 14 311 1’37.770

14 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’37.797 +1.408 13 324 1’37.797

15 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’37.858 +1.469 12 321 1’37.858

16 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’37.945 +1.556 11 319 1’37.945

17 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’37.977 +1.588 12 320 1’37.977

18 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’38.853 +2.464 13 314 1’38.853

19 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’38.917 +2.528 13 315 1’38.917

20 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’39.749 +3.360 13 313 1’39.749

21 76 CAVALIERI Samuele Kawasaki ZX-10RR 1’40.620 +4.231 13 305 1’40.620

22 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’40.715 +4.326 15 309 1’40.715

Credit: worldsbk.com