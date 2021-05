Superbike, risultato Superpole Race GP Portogallo 2021: Jonathan Rea vince a Estoril, Scott Redding è terzo. Rinaldi 5°

La risposta di Jonathan Rea. L’alfiere della Kawasaki ha fatto voce grossa e conquistato il successo nella Superpole Race in Portogallo, valida per il Mondiale 2021 di Superbike.

Sul tracciato di Estoril Rea ha saputo mettere sull’asfalto lusitano grinta e carattere, pur dovendo fare i conti con una ZX-10RR non così dominante come al solito. Johnny, infatti, è stato bravissimo a rintuzzare gli attacchi dei rivali e a ottenere dei punti importanti nell’ottica del campionato.

Il nordirlandese, infatti, ha preceduto il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) di 0″690 e il vincitore di ieri di gara-1, il ducatista Scott Redding (+1″180). Una prestazione comunque buona per l’alfiere di Borgo Panigale che ha centrato un podio significativo in vista anche di gara-2 che scatterà alle 15.00. Una run con griglia di partenza che terrà conto del posizionamento di questa Superpole Race. Alla fine della fiera Rea è salito a quota 85 punti in classifica generale con un vantaggio di 13 lunghezze su Redding e 26 su Razgatlioglu.

Nella top-9 assegnante i punti (12 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1) troviamo anche l’americano della Yamaha Garrett Gerloff a 2″059, il pilota italiano della Ducati Michael Ruben Rinaldi a 3″583, l’altro centauro della Kawasaki Alex Lowes a 3″623, il britannico della BMW Tom Sykes a 7″062, l’irlandese Eugene Laverty sempre su BMW a 7″831e il gallese Chaz Davies su Ducati a 8″969. Per quanto concerne i piloti italiani, Andrea Locatelli ha terminato 11° sulla Yamaha a 10″013, mentre Axel Bassani (Ducati) si è classificato 14° a 15″703.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2021

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1’36.670 320,5 1’35.876 319,5

2 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 10 0.690 0.690 1’36.734 318,6 1’36.164 317,6

3 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 1.180 0.490 1’36.760 325,3 1’36.047 324,3

4 4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 2.059 0.879 1’36.755 319,5 1’36.350 317,6

5 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 3.583 1.524 1’36.933 325,3 1’36.532 321,4

6 10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 3.623 0.040 1’36.909 324,3 1’37.049 321,4

7 5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 7.062 3.439 1’37.291 318,6 1’36.369 317,6

8 13 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 10 7.831 0.769 1’37.233 322,4 1’37.266 321,4

9 15 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 10 8.969 1.138 1’36.823 328,3 1’37.422 320,5

10 18 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 9.581 0.612 1’37.220 328,3 1’37.731 326,3

11 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 10 10.013 0.432 1’37.485 316,7 1’37.031 321,4

12 8 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 10 10.850 0.837 1’37.512 323,4 1’36.892 325,3

13 12 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 11.419 0.569 1’37.408 319,5 1’37.193 319,5

14 17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 10 15.703 4.284 1’37.602 320,5 1’37.657 321,4

15 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 16.678 0.975 1’37.619 318,6 1’37.611 315,8

16 14 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 16.810 0.132 1’38.102 321,4 1’37.399 326,3

17 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 20.194 3.384 1’38.331 313,0 1’38.512 315,8

18 11 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 10 22.250 2.056 1’38.113 318,6 1’37.128 319,5

19 21 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 39.192 16.942 1’40.098 313,0 1’40.008 313,0

20 20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 1’01.246 22.054 1’39.827 313,0 1’38.854 316,7

Credit: Worldsbk.com