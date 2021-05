Scatta dal MotorLand Aragon il Mondiale Superbike. Ai nastri di partenza, con una delle Honda di HRC, ci sarà l’esperto spagnolo Alvaro Bautista. Quest’ultimo si prepara per la terza stagione nel Mondiale riservato alle derivate con l’obiettivo di far crescere le moto giapponesi.

Ai microfoni di ‘Motorsport.com’, l’iberico ha affermato: “Sono caduto facendo motocross quattro giorni prima dei test di Barcellona. Ora mi sento molto meglio. L’impatto è stato forte ed ho temuto di non esserci per la prima gara. Ora mi sento meglio, ogni giorno che passa. Non sono al cento per cento, ma spero di non avere problemi nel fine settimana”.

Bautista ha continuato dicendo: “Non abbiamo fatto tanti test, ma siamo riusciti a lavorare molto sui pesi e sulla geometria della moto. È più complicato fare cambiamenti grossi come in MotoGP, ma abbiamo sistemato delle cose che non funzionavano l’anno scorso. Non so se sarà sufficiente per vincere dall’inizio, ma dovremmo essere più competitivi”.

L’alfiere della casa giapponese resta in Superbike dopo essersi offerto per aiutare Honda nel Motomondiale durante la lunga assenza del connazionale Marc Marquez: “La scorsa stagione mi sono offerto di fare qualche test o gara in MotoGP. Mi hanno ringraziato, ma sono rimasti fedeli alla loro scelta iniziale al fine di farmi concentrare esclusivamente sulla Superbike”.

Credit: worldsbk.com