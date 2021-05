Superbike oggi, GP Aragon 2021: orari FP3, superpole e gara-1, tv, streaming, programma Sky e TV8

Dopo una lunga attesa, vengono assegnati quest’oggi i primi 25 punti del Mondiale Superbike 2021. Il weekend del Gran Premio d’Aragon entra finalmente nel vivo con un sabato riservato alla Superpole e soprattutto a gara-1, prima manche della tappa inaugurale del nuovo campionato.

Jonathan Rea va a caccia della centesima vittoria in carriera, ma dovrà vedersela con diversi rivali temibili al MotorLand di Alcañiz. Ducati ha sempre ottenuto risultati importanti ad Aragon e proverà a rovinare la festa del 6 volte campione iridato della Kawasaki con Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi e Chaz Davies. Da tenere d’occhio anche le Yamaha di Toprak Razgatliolgu e Garrett Gerloff, oltre alla Honda di Alvaro Bautista.

Il sabato del Gran Premio d’Aragon 2021 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv, mentre sarà possibile seguire in chiaro su TV8 gara-1 in diretta. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni odierne con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della prima manche stagionale del Mondiale Superbike.

Di seguito la programmazione televisiva completa del sabato valevole per il GP di Aragon 2021 per la Superbike:

PROGRAMMA SABATO GP ARAGON SUPERBIKE 2021

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Sabato 22 maggio

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 22 maggio

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

Credit: worldsbk.com