F1 oggi, GP Monaco 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 23 maggio, sarà tempo di FP3 e di qualifiche del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul celebre tracciato cittadino di Montecarlo piloti e team saranno chiamati a un lavoro certosino per affinare il lavoro di messa a punto sulle vetture e arrivare pronti al time-attack e alla gara di domani.

Inutile negare l’importanza dell’ora in cui si definirà la griglia di partenza per le oggettive difficoltà nei sorpassi su questa pista. Per questa ragione, trovare il set-up ideale sarà fondamentale per centrare questo obiettivo. La Ferrari arriva all’appuntamento con buone prospettive. La Rossa, infatti, nel corso delle prove libere del giovedì ha messo in mostra una buona velocità sia nell’attacco al tempo che sul passo gara, pertanto ci si possono aspettare dei riscontri all’altezza.

La SF21 si è ben comportata in Spagna, pista esigente dal punto di vista del carico e nelle libere citate ha mostrato di essere ben bilanciata, con un buon grip meccanico. La macchina di Maranello è dotata di un’ala posteriore da alto carico con profilo rettilineo e flap con V centrale minima e di una anteriore con flap a maggiore inclinazione che hanno dato i frutti sperati.

Ci sarà, però, da aspettarsi la reazione di Red Bull e di Mercedes che non vorranno cedere lo scettro tanto facilmente. Nel corso del day-1 entrambi i team non si sono dannati l’anima, evidenziando però dei problemi con la messa a punto. La sensazione è che mettendo insieme i pezzi del puzzle certi valori torneranno a ristabilirsi. Non resta che attendere.

Di seguito il programma completo di oggi:

PROGRAMMA GP MONACO F1 2021

Sabato 22 maggio

ore 8.20-9.10, F2, Gara 2, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 17.15-18.20, F2, Gara 3, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP MONACO F1 2021

La copertura televisiva del GP di Monaco di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda le dirette delle qualifiche e della gara. Non saranno trasmesse le prove libere (FP3) che potranno essere seguite essenzialmente su Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Monaco di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche e della gara. Non saranno trasmesse le prove libere (FP3) che potranno essere seguite essenzialmente su Sky Sport.

STREAMING – Il GP di Monaco di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 22 maggio

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 23 maggio

ore 15.00, F1, Gara, diretta

