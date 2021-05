Sport in tv oggi (martedì 18 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Diversi saranno gli eventi sportivi in programma oggi (martedì 18 maggio). Ci sono gli Europei di nuoto, con Quadarella, Caramignoli e Martinenghi pronti a dare spettacolo, e tanto tennis, con Sinner, Errani, Musetti e Federer impegnati. Nel giorno di riposo del Giro d’Italia, inoltre, gli appassionati di ciclismo potranno consolarsi con la Vuelta a Andalucia. Per quanto concerne il basket, invece, Reyer Venezia e Dinamo Sassari si affronteranno in gara 4 dei quarti di finale dei playoff di Serie A 2020-2021. Di seguito il programma completo di tutte le manifestazioni sportive odierne e dove seguirle in tv e streaming.

SPORT IN TV MARTEDI’ 18 MAGGIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

09.55 Nuoto, seconda giornata Campionati Europei 2021: batterie – Rai Sport HD e Rai Play

10.30 Tennis, ATP 250 Lione: Felix Auger vs Lorenzo Musetti – Supertennis.tv

12.30 Tennis, WTA Parma: Ana Bogdan vs Sara Errani – Supertennis.tv

14.00 Tennis, WTA Parma: Serena Williams vs Katerina Siniakova – Supertennis.tv

14.00 Ciclismo, Vuelta a Andalucia – Eurosport 1 ed Eurosport Player

15.30 Tennis, ATP 250 Ginevra: Roger Federer vs Pablo Andujar – Supertennis.tv

17.00 Tennis, ATP 250 Lione: Aslan Karatsev vs Jannik Sinner – Supertennis.tv

18.00 Nuoto, seconda giornata Campionati Europei 2021: semifinali e finali – Rai 2 e Rai Play

18.55 Calcio, Premier League 2020-2021: Manchester United-Fulham – Sky Sport Football, SkyGo e NowTV

20.00 Calcio, Premier League 2020-2021: Brigton & Hove Albion-Manchester City – Sky Sport Arena, SkyGo e NowTV

20.30 Calcio, Serie A 2020-2021: Lazio-Torino – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, SkyGo e NowTV

20.35 Basket, Playoff Serie A 2021: Dinamo Sassari-Reyer Venezia (gara 4) – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 ed Eurosport Player

21.10 Calcio, Premier League 2020-2021: Chelsea-Leicester – Sky Sport Football, SkyGo e NowTV

Foto: Lapresse