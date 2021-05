Sport in tv oggi (lunedì 3 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova settimana di sport ha inizio, quest’oggi 3 maggio. Fari puntati nella mattinata italiana sui tuffi con le gare della Coppa del Mondo di Tokyo che metteranno in palio i pass per le Olimpiadi nella capitale giapponese.

Cambiando ambito, da seguire con attenzione i test di MotoGP a Jerez de la Frontera e i tornei di tennis in corso di svolgimento a Madrid, dove gli azzurri vorranno far bene. Di scena, poi, il campionato di calcio di Serie A con il Monday Night tra Torino e Parma a completare il turno della rassegna nazionale.

Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV (3 MAGGIO)

02.00 TUFFI (Coppa del Mondo Tokyo): preliminari trampolino 3m femminile – Diretta streaming Eurovision Sports.

03.00 CURLING (Mondiali femminili): Corea del Sud vs Italia – Diretta streaming sul canale YouTube di World Curling di una partita per giornata.

05.30 TUFFI (Coppa del Mondo Tokyo): preliminari piattaforma maschile – Diretta streaming Eurovision Sports.

09.45 TENNIS (Pre-qualificazioni Internazionali d’Italia): quarti di finale – Nessuna diretta tv e streaming prevista.

09.45 TUFFI (Coppa del Mondo Tokyo): semifinali trampolino 3m femminile – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay e su Eurovision Sports.

10.00 MOTOGP (Test in-season): sessione unica a Jerez de la Frontera – Nessuna diretta tv e streaming prevista.

11.00 TENNIS (Masters1000 Madrid): primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now.

11.45 TUFFI (Coppa del Mondo Tokyo): semifinali piattaforma maschile – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay e su Eurovision Sports.

13.00 TENNIS (WTA Madrid): ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis.

14.00 VELA (Europei 470): seconda giornata di gare – Live sulla pagina Youtube di Vilamoura Sailing.

14.00 TENNIS (Masters1000 Madrid): Fognini vs Taberner – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now (nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmetterà ogni sera alle 23.00 (in replica alle ore 08.00 il giorno seguente) il “match of the day” del Masters1000 di Madrid).

14.00 TENNIS (WTA 125 Saint Malo): Trevisan vs Bolsova Zadoinov – Nessuna diretta tv e streaming prevista.

20.45 CALCIO (Serie A): Torino vs Parma – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e su Now.

21.00 CALCIO (laLiga): Siviglia vs Athletic Bilbao – Diretta streaming su DAZN.

22.00 CURLING (Mondiali femminili): Italia vs Scozia – Diretta streaming sul canale YouTube di World Curling di una partita per giornata.

