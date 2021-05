Masters1000 Madrid oggi: orari, tv, programma, streaming, ordine di gioco, italiani in campo

Proseguono i match di primo nel Masters 1000 di Madrid. E‘ il giorno di Fabio Fognini per i colori azzurri, con il ligure che farà il suo esordio con lo spagnolo Carlos Taberner, che ha superato Lorenzo Musetti nell’ultimo turno delle qualificazioni. Per Fognini si tratta del ritorno in campo dopo i fatti di Barcellona, con la squalifica rimediata per alcune offese al giudice di linea.

Tante le sfide interessanti della giornata come quella che vede la giovane stella spagnola Carlos Alcaraz affrontare il francese Adrian Mannarino. Fari puntati anche su Pablo Carreno Busta, che se la vedrà con l’argentino Federico Delbonis. Altri match di valore quello tra Cristian Garin e Fernando Verdasco e soprattutto quello tra il francese Ugo Humbert ed il russo Aslan Karatsev.

PROGRAMMA ED ORDINE DI GIOCO MASTERS 1000 MADRID (2 MAGGIO)

Manolo Santana Stadium (ore 11.00)

Lloyd Harris (RSA) vs [13] Grigor Dimitrov (BUL)

Adrian Mannarino (FRA) vs [WC] Carlos Alcaraz ESP

[16] Cristian Garin (CHI) vs [WC] Fernando Verdasco (ESP) (non prima delle 20.30)

Arantxa Sanchez Stadium (ore 11.00)

John Isner (USA) vs Miomir Kecmanovic (SRB)

Jeremy Chardy (FRA) vs Daniel Evans (GBR)

[Q] Carlos Taberner (ESP) vs Fabio Fognini (ITA)

[Q] Federico Delbonis (ARG) vs [10] Pablo Carreno Busta (ESP) (non prima delle 18.30)

Stadium 3 – (ore 11.00)

Ugo Humbert (FRA) vs Aslan Karatsev (RUS)

Dominik Koepfer (GER) vs Reilly Opelka (USA)

[Q] Pablo Andujar (ESP) vs [Q] Marcos Giron (USA)

COME SEGUIRE IL MASTERS 1000 MADRID IN TV

Il Masters1000 di Madrid sarà trasmesso da Sky Sport, in diretta su Sky Sport Arena (canale 204), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Foto: LaPresse