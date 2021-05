Oggi, martedì 11 maggio, Lorenzo Sonego farà il proprio esordio negli Internazionali d’Italia 2021. Il tennista piemontese sarà di scena sulla Grand Stand Arena nel secondo in contro previsto (inizio del programma a partire dalle ore 10.00).

Sonego affronterà il francese Gael Monfils e, se si guardasse alla classifica mondiale, si dovrebbe descrivere questo incontro come una scalata impervia per lui. In realtà, il transalpino da quando il grande caos della pandemia ha avuto inizio non ha più vinto una partita. Non è un caso che in diversi tornei siano siano arrivati dei forfait e il giocatore abbia manifestato difficoltà di vario genere anche sotto il profilo motivazionale.

Pertanto l’azzurro ha possibilità per spuntarla, opposto a una versione di Monfils non eccellente e che potrebbe garantirgli di continuare la propria corsa nel torneo del Foro Italico.

PROGRAMMA SONEGO-MONFILS

Martedì 11 maggio

Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Alejandro Davidovich Fokina ESP vs [16] Grigor Dimitrov BUL

2. Lorenzo Sonego ITA vs [14] Gael Monfils FRA

3. [12] Garbiñe Muguruza ESP vs Anastasia Pavlyuchenkova RUS

4. Angelique Kerber GER vs [Q] Alizé Cornet FRA

5. Aslan Karatsev RUS vs [3] Daniil Medvedev RUS (non prima ore: 19:00)

PROGRAMMA SONEGO-MONFILS IN TV

Il match tra Lorenzo Sonego e Gael Monfils si disputerà oggi e sarà il secondo sulla Grand Stand Arena (inizio programma dalle ore 10.00), preceduto dalla sfida tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il bulgaro Grigor Dimitrov. La partita sarà trasmessa da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) oppure Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

