Sonego-Mager oggi, Internazionali Roma: orario, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 12 maggio, Lorenzo Sonego e Gianluca Mager scenderanno in campo nel 2° turno degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis. Nella Grand Stand Arena i due azzurri si contenderanno l’accesso agli ottavi di finale, traguardo assai prestigioso in un torneo di questa tipologia e difficoltà.

Mager è sicuramente la sorpresa del primo round: il ligure, infatti, si è imposto contro il ben più quotato australiano Alex de Minaur, esprimendo un tennis brillante. Per lui si è trattato del primo pass conquistato in carriera in un Masters1000. Dall’altra parte del campo ci sarà però un avversario con una grande esperienza alle spalle di match di questo livello e con il desiderio di proseguire il proprio percorso sulla terra rossa del Foro Italico.

Sonego, caricato dal successo contro il francese Gael Monfils, non vuol fermarsi qui, motivato a dar seguito a una stagione che già gli ha riservato grandi soddisfazione come il successo nell’ATP di Cagliari. Tra i due, a livello ATP, non ci sono precedenti, mentre nei Futures è stato Mager a prevalere in tre circostanze su quattro, ma parliamo di incontri assai datati.

PROGRAMMA SONEGO-MAGER

Mercoledì 12 maggio

Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [10] Roberto Bautista Agut ESP vs Cristian Garin CHI

2. [WC] Gianluca Mager ITA vs Lorenzo Sonego ITA

3. Aslan Karatsev RUS vs [3] Daniil Medvedev RUS

4. [4] Sofia Kenin USA vs Barbora Krejcikova CZE

5. Kerber A. DEU – Halep S. ROU

PROGRAMMA SONEGO-MAGER IN TV

Il match tra Lorenzo Sonego e Gianluca Mager si disputerà sul campo della Grand Stand Arena del Foro Italico a Roma, sede degli Internazionali d’Italia 2021. L’incontro sarà il secondo previsto, con l’inizio del programma dei match dalle ore 10.00. Il derby azzurro, nel caso specifico, sarà preceduto dalla sfida tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il cileno Cristian Garin.

Foto: LaPresse