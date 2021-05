Sollevamento pesi, Mondiali junior 2021: due bronzi per Chiara Piccinno nei -59 kg, trionfa la tunisina Ghofrane Belkhir

Terza giornata di gare a Tashkent (Uzbekistan), dove sono in corso i Mondiali junior di sollevamento pesi 2021, che ha visto disputarsi questa mattina la competizione riservata ai -59 kg femminili, dove è stata impegnata anche l’azzurra Chiara Piccinno.

Lo strappo ha visto iniziare il duello tra la tunisina Ghofrane Belkhir e la turca Cansel Ozkan, con l’atleta africana che ha prevalso sollevando 91 kg, al terzo tentativo, mentre la rivale si è fermata a quota 90 kg. Splendido podio per Chiara Piccinno, che con lo score di 86 kg si è assicurata la medaglia di bronzo.

Nello slancio non c’è stata storia, e a Belkhin è bastata appena una prova per issarsi davanti a tutte con 112 kg, spingendosi addirittura a 120 kg, distanziando così di ben nove lunghezze la polacca Monika Szymanek, a 111 kg, e l’indonesiana Nelly, a 110 kg. Buona prova per Piccinno, che ha chiuso con 106 kg.

La classifica totale ha ovviamente premiato Ghofrane Belkhir, in rappresentanza della Tunisia, con uno score di 211 kg, con Piccinno capace di prendersi la medaglia di bronzo con 192 kg, dietro alla turca Ozkan, con 194 kg. Nella mattinata si è svolta anche la sfida dei -67 kg maschili, dove Andrea Corbu era iscritto, ma non è poi sceso in pedana.

