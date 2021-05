Softball: All Star Game 2021, Italia battuta di misura dalle All Stars

Si è giocato quest’oggi l’All Star Game anticipante la stagione di Serie A1 di softball. In campo le All Stars del massimo campionato tricolore e l’Italia, guidata da Federico Pizzolini in vista di un percorso olimpico, ma, prima ancora, anche europeo. Si è giocato a Caronno Petrusella, dov’è stata anche presentata la nuova stagione.

Si è trattato di un doubleheader in cui le All Stars sono risultate migliori, anche se di poco. Nella prima partita, e proprio nell’inning d’apertura, vantaggio azzurro con Alessandra Rotondo. Molto bene Laura Bigatton come pitcher partente, e contro l’iridata Kelly Barnhill, almeno fino alla sesta ripresa, quando due lanci pazzi significano altrettanti punti delle All Stars e definitivo 2-1.

Nel secondo incontro gran lotta: l’Italia parte con il singolo di Rotondo e i doppi di Abacherly e Ricchi per complessivi due punti contro Yillian Tornes. Alexia Lacatena, all’esordio da pitcher, s’inventa una gran prova, spezzata solo dal fuoricampo della parità tirato fuori da Stefanie Texeira nell’ultimo inning. Un singolo di Longhi, nelle riprese extra, riporta avanti le azzurre, raggiunte di nuovo dalla volata di sacrificio di Lozada che manda a segno Salvioni, poi McKenzie, al nono inning, trova il walk-off del definitivo 4-3.

Si è anche giocato l’Home Run Derby, vinto da Texeira per 12-7 su Priscilla Brandi; nelle ore precedenti, è stato anche presentato il campionato con la novità del raddoppio della copertura: oltre a FIBS TV, infatti, ci sarà anche quella dei canali di Mediasport Group (MS Channel e MS Sport).

Foto: Pier Colombo