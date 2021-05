Oggi, mercoledì 12 maggio, Jannik Sinner affronterà lo spagnolo (testa di serie n.2 del torneo) Rafael Nadal nell’ultimo match previsto sul Centrale del Foro Italico a Roma (inizio programma a partire dalle ore 10.00 e sfida che prenderà il via non prima delle ore 18.00), sede degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis.

Sarà un esame importante per Jannik che affronterà chi su questi campi è stato assoluto dominatore: Nadal infatti può vantare ben 9 successi in questo torneo. La sfida, quindi, ha tutti i crismi dell’impresa considerata la forza dell’iberico che, dopo la sconfitta a Madrid (Spagna) contro il tedesco Sascha Zverev, farà di tutto per uscire vincitore da questo confronto.

Sinner, da questo punto di vista, cercherà di mettere a frutto le proprie qualità, memore dell’unico precedente tra i due, ovvero i quarti di finale del Roland Garros 2020 a Parigi, dove riuscì a impegnare Rafa per due set, cedendo però poi in tre parziali.

Di seguito il programma e la copertura tv:

PROGRAMMA SINNER-NADAL

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Dominic Thiem AUT vs Marton Fucsovics HUN

2. Sara Sorribes Tormo ESP vs [7] Aryna Sabalenka BLR

3. [8] Serena Williams USA vs Nadia Podoroska ARG (non prima ore: 2.00PM)

4. [9] Matteo Berrettini ITA vs John Millman AUS

5. Jannik Sinner ITA vs [2] Rafael Nadal ESP (non prima ore: 18:00)

PROGRAMMA SINNER-NADAL IN TV

Il match tra Jannik Sinner e Rafael Nadal sarà l’ultimo che andrà in scena sul Campo Centrale del Foro Italico, valido per il 2° turno degli Internazionali d’Italia 2021. La partita è l’ultima prevista sul Center Court (programmata non prima delle ore 18.00), preceduta dai seguenti match: Thiem vs Fucsovics; Sorribes Tormo vs Sabalenka; Serena Williams vs Podorowska; Matteo Berrettini vs Millman. La trasmissione in diretta televisiva sarà curata da Sky Sport, in particolare su Sky Sport Uno (201) oppure su Sky Sport Arena (204). Inoltre, sarà possibile seguire il match IN CHIARO sul Canale 20. Prevista la copertura streaming su Sky Go, Now e su sportmediaset.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

Foto: LaPresse