Scherma, Assoluti 2021: Samele e Gregorio conquistano i titoli nella sciabola

Giornata dedicata alla sciabola nei Campionati Italiani Assoluti 2021 in corso di svolgimento a Cassino. A trionfare in campo maschile è stato Luigi Samele (Fiamme Gialle), mentre tra le donne il titolo è andato a Rossella Gregorio (Carabinieri).

Secondo titolo consecutivo e terzo della carriera per Samele, che ha superato in finale Luca Curatoli con il punteggio di 15-14 al termine di un assalto molto combattuto e che si è deciso solamente all’ultima stoccata. Sul podio ci salgono Michele Gallo e Matteo Neri, che avevano perso rispettivamente da Samele per 15-11 e da Curatoli per 15-12.

Al femminile è Rossella Gregorio a salire sul gradino più alto del podio. Bellissima affermazione della nativa di Salerno, che si è imposta su un’ottima Michela Battiston in finale per 15-11. La rappresentante dei Carabinieri aveva superato in semifinale Lucia Lucarini per 15-13, mentre Battiston ha battuto agevolmente Benedetta Taricco per 15-2.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2021 – SCIABOLA MASCHILE



FINALE

Samele (Fiamme Gialle) b. Curatoli (Fiamme Oro) 15-14

SEMIFINALI

Curatoli (Fiamme Oro) b. Neri (Carabinieri) 15-12

Samele (Fiamme Gialle) b. Gallo (Carabinieri) 15-11

QUARTI DI FINALE

Curatoli (Fiamme Oro) b. Bonsanto (Fiamme Oro) 15-6

Neri (Carabinieri) b. Fioretto (Fiamme Oro) 15-7

Samele (Fiamme Gialle) b. Foschini (Esercito) 13-8 (ritiro)

Gallo (Carabinieri) b. D’Armiento (Fiamme Gialle) 15-10

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2021 – SCIABOLA FEMMINILE

FINALE

Gregorio (Carabinieri) b. Battiston (Aeronautica Militare) 15-11

SEMIFINALI

Battiston (Aeronautica Militare) b. Taricco (Aeronautica Militare) 15-2

Gregorio (Carabinieri) b. Lucarini (Vigili del Fuoco) 15-13

QUARTI DI FINALE

Gregorio (Carabinieri) b. Passaro (Fiamme Oro) 15-11

Lucarini (Vigili del Fuoco) b. Gulotta (Fiamme Gialle) 15-13

Taricco (Aeronautica Militare) b. Baldini (Esercito) 15-10

Battiston (Aeronautica Militare) b. Mormile (Esercito) 15-10

FOTO Bizzi/Federscherma