Scherma, Assoluti 2021: Daniele Garozzo campione italiano di fioretto per la seconda volta

Daniele Garozzo vince il titolo di campione italiano di fioretto maschile. La medaglia d’oro dei Giochi Olimpici di Rio 2016 ha trionfato nella seconda giornata degli Assoluti in corso a Cassino conquistando per la seconda volta in carriera il tricolore dopo quello del 2015.

Il 28enne nativo di Acireale ha superato nel tabellone dei 16 Tommaso Marini con il punteggio di 15-9, poi Giorgio Avola nel derby siciliano per 15-11 e Andrea Cassarà in semifinale 15-12. Nell’ultimo atto della sua marcia trionfare Garozzo ha avuto la meglio su Guillaume Bianchi 15-11.

Comprensibilmente felice del risultato, in particolare in vista delle Olimpiadi, l’atleta ha commentato così il successo odierno: “Un ottimo feedback in vista di Tokyo. È stata una gara dura, di altissimo profilo. Fortunatamente per il nostro Paese abbiamo un livello eccellente nel fioretto. Per me la giornata era cominciata un po’ in salita visto che stamattina, nella fase a gironi, ho tirato così male che mi veniva da piangere. Il mio pregio, però, è non mollare mai. E così sono riuscito a portare a casa un titolo importante, grazie a un eccellente percorso coronato in finale contro un ottimo avversario come Bianchi, che conosco benissimo visto che ci alleniamo tutti i giorni insieme a Frascati. Sono convinto che il percorso per Tokyo sia iniziato un attimo dopo la fine della gara di Rio, perché l’Olimpiade si prepara per una vita. Sto lavorando tanto per arrivare in Giappone al massimo”.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2021 – FIORETTO MASCHILE – Cassino, 27 maggio

Finale

Garozzo (Fiamme Gialle) b. Bianchi (Fiamme Gialle) 15-11



Semifinali

Garozzo (Fiamme Gialle) b. Cassarà (Carabinieri) 15-12

Bianchi (Fiamme Gialle) b. Paroli (Aeronautica Militare) 15-7

Quarti di finale:

Garozzo (Fiamme Gialle) b. Avola (Fiamme Gialle) 15-11

Cassarà (Carabinieri) b. Baldini (Aeronautica Militare) 15-13

Bianchi (Fiamme Gialle) b. Luperi (Fiamme Oro) 15-7

Paroli (Aeronautica Militare) b. Filippi (Esercito) 15-11

Classifica (135): 1. Daniele Garozzo (Fiamme Gialle), 2. Guillaume Bianchi (Fiamme Gialle), 3. Alessandro Paroli (Aeronautica Militare), 3. Andrea Cassarà (Carabinieri) 5. Edoardo Luperi (Fiamme Oro), 6. Davide Filippi (Esercito), 7. Giorgio Avola (Fiamme Gialle), 8. Andrea Baldini (Aeronautica Militare)

Foto: Federscherma