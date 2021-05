Rugby, TOP10 2021: il Calvisano batte il Valorugby e spedisce gli emiliani in semifinale con il Petrarca Padova

Il TOP10 di rugby, massimo campionato italiano, che al termine della stagione regolare non prevedeva retrocessioni dopo la decisione di far ripartire soltanto in forma facoltativa il resto dell’attività nazionale, oggi ha visto andare in scena due dei quattro recuperi ancora in calendario.

Già determinate le quattro partecipanti alle semifinali Scudetto, ovvero Petrarca Padova, Rovigo, Valorugby e Calvisano, oggi il Petrarca Padova, che aveva già conquistato aritmeticamente la prima posizione, ha battuto per 59-17 il Colorno ed inoltre ha conosciuto il nome dell’avversaria in semifinale.

Il Calvisano, battendo per 22-10 nello scontro diretto il Valorugby, si porta momentaneamente in seconda posizione, ma soprattutto relega definitivamente in quarta piazza gli emiliani che, dunque, affronteranno il Petrarca Padova nel penultimo atto stagionale.

Il Rovigo, per chiudere al secondo posto, avendo gli scontri diretti a favore, deve marcare almeno due punti nel prossimo recupero per scavalcare il Calvisano: sabato 8 maggio si giocherà Colorno-Rovigo, match che determinerà chi tra Calvisano e Rovigo giocherà in casa il ritorno delle semifinali.

Resta infine da recuperare un’altra partita, del tutto ininfluente: sabato 15 maggio il Colorno ospiterà le Fiamme Oro. Le semifinali d’andata si giocheranno sabato 15 e domenica 16, quelle di ritorno sabato 22 e domenica 23. Finale Scudetto mercoledì 2 giugno.

Risultati e programma recuperi

01.05.21 – ore 16

Kawasaki Robot Calvisano v Valorugby Emilia 22-10 (4-0)

Argos Petrarca v HBS Colorno 59-17 (5-0)

08.05.21 – ore 16

HBS Colorno v FEMI-CZ Rovigo

15.05.21 – ore 16

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby

Classifica

Argos Petrarca Padova 78, Kawasaki Robot Calvisano 64, Femi-CZ Rovigo* 62, Valorugby Emilia 60, Rugby Viadana 1970 46, Mogliano Rugby 1969 40, Fiamme Oro Rugby* 30, Sitav Rugby Lyons 27, HBS Colorno (-4)** 14, Lazio Rugby 1927 11. * = una partita in meno, ** = due partite in meno.

PROGRAMMA PLAY-OFF

Sabato 15 maggio, ore 18 – diretta Rai Sport/Raisport.rai.it

Semifinale andata Valorugby Emilia v Argos Petrarca Padova

Domenica 16 maggio, ore 18 – diretta Rai Sport/Raisport.rai.it

Semifinale andata 3° classificata v 2° classificata

Sabato 22 maggio, ore 17.40 – diretta Rai Sport/Raisport.rai.it

Semifinale ritorno Argos Petrarca Padova v Valorugby Emilia

Domenica 23 maggio, ore 15.30 – diretta Rai Sport/Raisport.rai.it

Semifinale ritorno 2° classificata v 3° classificata

Mercoledì 2 giugno, ore 18.00 – diretta Rai Sport/Raisport.rai.it

Finale Scudetto

TABELLINI

Calvisano, Stadio San Michele – sabato 1 maggio ore 16

Peroni TOP10, recupero XV giornata

Kawasaki Robot Calvisano v Valorugby Emilia 22-10 (13-10)

Marcatori: pt. 1’ m Izekor tr Hugo (7-0), 16’ c.p. Hugo (10-0), 25’ c.p. Hugo (13-0), 27’ m Bertaccini tr. Farolini (13-7), c.p. 40’ Farolini (13-10); st. 43’ c.p. Hugo (16-10), 53’ c.p. Hugo (19-10), 58’ c.p Hugo (22-10)

Kawasaki Robot Calvisano: Trulla; Garrido-Panceyra, Bronzini (62’ Ragusi), Mazza, Susio (74’ Regonaschi); Hugo, Albanese-Ginammi (45’ Semenzato); Vunisa, Casolari (65’ Koffi), Izekor; Zambonin, Van Vuren (67’ Venditti); D’Amico (65’ Leso), Morelli (cap) (65’ Luccardi), Brugnara (74’ Gravilita). All. Guidi.

Valorugby Emilia: Farolini; Falsaperla, Paletta, Vaega, Bertaccini; Rodriguez, Chillon (68’ Bacchi); Amenta, Favaro (10’ Rimpelli) (21’ Favaro), Mordacci (cap) (66’ Rimpelli); Dell’Acqua (41’ Devodier), Balsemin (66’ Ruffolo); Chistolini (51’ Randisi), Luus (52’ Gatti), Sanavia (69’ Romano). All.Manghi.

Arb. Bottino (Roma). AA1 Vedovelli (Sondrio), AA2 Chirnoaga (Roma). Quarto uomo: Bertelli (Brescia).

Calciatori: Hugo (Kawsaki Robot Calvisano) 6/6; Farolini (Valorugby Emilia) 2/2.

Cartellini: al 40’ giallo a Zambonin (Kawasaki Robot Calvisano), al 45’ giallo a Mazza (Kawasaki Robot Calvisano), al 55’ giallo a Randisi (Valorugby Emilia).

Note: Partita giocata a porte chiuse, tempo piovoso, campo bagnato.

Punti conquistati in classifica: Kawasaki Robot Calvisano 4, Valorugby Emilia 0

Peroni Player of The match: Andrea Zambonin (Kawasaki Robot Calvisano)

Padova, Argos Arena – Sabato 1 maggio 2021 ore 16

Peroni TOP10, recupero III giornata

Argos Petrarca v HBS Colorno 59-17 (38-5)

Marcatori: p.t. 9’ m Marinello tr Ferrarin (7-0), 12’ m Scagnolari (12-0), 16’ m Panunzi tr Ferrarin (19-0), 20’ m Schiabel tr Ferrarin (26-0), 26’ m Buondonno (26-5), 32’ m Bettin (31-5), 36’ m Ferrarin tr Ferrarin (38-5). S.t. 45’ m Mancini Parri tr Fadalti (45-5), 51’ m Gesi (45-10), 57’ m Fioriti tr Fadalti (52-10), 68’ m Pasini tr Ceresini (52-17), 81’ m Zini tr Fadalti (59-17).

Argos Petrarca: Fadalti; Scagnolari, Colitti, Bettin (Cap.) (62’ Capraro), Schiabel; Ferrarin (52’ Zini), Panunzi (40’ Navarra); Cannone (40’ Beccaris), Ghigo, Panozzo; Bonfiglio, Butturini (55’ Grigolon); Mancini Parri (51’ Franceschetto), Marinello (75’ Carnio), Fioriti (75’ Hasa). All. Marcato, Jimenez.

HBS Colorno: Van Tonder; Papa (57’ Tomaselli), Chibalie, Balocchi, Gesi; Kearns (60’ Ceresini), Pasini; Sapuppo, Cicchinelli, Sarto (Cap.) (62’ Pop); Chiappini, Parolo (50’ Zecchini); Santana (66’ Fiume), Buondonno (60’ Goegan), Gemma (50’ Singh). All. Prestera.

Arb. Gnecchi (Brescia). AA1 Franco (Roma), AA2 Russo (Treviso). Quarto Uomo: Toneatto (Udine).

Calciatori: Ferrarin (Argos Petrarca) 4/6, Fadalti (Argos Petrarca) 3/3, Kearns (HBS Colorno) 0/2, Ceresini (HBS Colorno) 1/1.

Cartellini: al 29’ giallo a Chibalie (HBS Colorno).

Note: giornata nuvolosa. Match a porte chiuse.

Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca 5; HBS Colorno 0

Peroni Player of the Match: Alessandro Fioriti (Argos Petrarca)

Foto: Pier Colombo