Rugby, Top 10: Petrarca Padova e Calvisano partono in vantaggio. Ma Rovigo vuole conquistare la finale

Si disputano questo weekend le semifinali di ritorno del Top 10, il massimo campionato italiano di rugby. Si parte dalle vittorie del Petrarca Padova e del Calvisano nel match d’andata, ma se i veneti hanno espugnato il campo del Valorugby e partono con i netti favori dei pronostici, i bresciani saranno impegnati sul difficile campo di un Rovigo che vuole vendicarsi.

A Padova i padroni di casa dell’Argos Petrarca riceveranno la formazione emiliana del Valorugby, match in programma sabato 22 maggio all’Argos Arena di Via Gozzano alle 17.50. Nella gara di andata disputata a Reggio Emilia la formazione veneta aveva superato i padroni di casa 27 a 16. Petrarca che ha mostrato una buona superiorità, anche se non ha mai saputo uccidere il match, ma sicuramente è favorito per conquistare un posto in finale.

Attesissima anche la sfida del Battaglini dove i rosso-blu della FEMI-CZ Rovigo affronteranno il Kawasaki Robot Calvisano che in gara uno si era imposto 31 a 22 sui Bersaglieri. Fischio d’inizio alle 15.40 per un match che promette emozioni ed equilibrio. Nel match d’andata, infatti, il Calvisano si è imposto con un’ottima ripresa, ma Rovigo ha sprecato tanto e ha perso pur dominando in mischia.

Al Battaglini è difficile trovare una favorita d’obbligo alla vigilia, con Calvisano che ha dalla sua i 4 punti conquistati all’andata e l’entusiasmo per la vittoria, ma Rovigo come detto ha mostrato ottimi segnali nel primo tempo in Lombardia e le scelte tattiche nella ripresa sono costate care ai rossoblù. Padroni di casa che dovranno puntare sulla mischia e limitare al massimo errori e falli per ribaltare il risultato dell’andata e conquistare la finale.

