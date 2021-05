Rugby, Top 10: il Petrarca vince in casa del Valorugby e prenota la finale

Vince in trasferta il Petrarca Padova, conferma i favori della vigilia, espugna il campo del Valorugby Emilia e fa un passo deciso verso la finalissima del Top 10 2020-2021 di rugby. Una vittoria costruita nel primo tempo e, poi difeso nella ripresa, nonostante la rimonta degli emiliani.

Parte subito in attacco il Petrarca Padova, che mette in difficoltà la difesa del Valorugby e dopo pochi minuti arriva il fallo e Lyle va sulla piazzola per lo 0-3 dopo 5’. Insistono gli ospiti, ancora un fallo della difesa e questa volta Padova va in touche sui 5 metri, ancora un fallo e al 10’ Lyle allunga sullo 0-6. Petrarca che prova a ripartire dai propri 22, ma commette un’infrazione e il Valorugby va sulla piazzola con Farolini per il 3-6 dopo 13 minuti di gioco. Al 17’ intervento di Borean un poco alto e arriva il cartellino giallo e Petrarca in inferiorità per 10 minuti.

Prova a sfruttare la superiorità il Valorugby, ma arriva l’intercetto di Tebaldi, che poi però perde in avanti l’ovale. Torna a spingere il Petrarca nonostante l’inferiorità e al 22’ arriva lo sfondamento con Catelan per la meta che vale il 3-13. Al 26’ fallo della difesa ospite e Farolini torna sulla piazzola e tre punti che accorciano il divario. Ancora chiamata del TMO per un placcaggio alto, ma questa volta Piardi non reputa sia da giallo e dà solo fallo a favore del Valorugby. Emiliani che spingono con la maul, conquistano un altro fallo a loro favore, ma sulla seguente touche nulla di fatto. Al 35’, invece, palla persa dai padroni di casa sulla metà campo e Petrarca che muove veloce l’ovale al largo fino a Tebaldi che si invola da solo e va in meta per il 6-20. A tempo scaduto fallo degli ospiti e Farolini va sulla piazzola ma non trova i pali.

Ancora Farolini va sulla piazzola a inizio ripresa, ma ancora una volta non trova i pali. Insistono, però, i padroni di casa con il Petrarca costretto a difendere coi denti. Ancora un intervento del TMO, questa volta per una spallata di Conforti – il grande ex – e punizione per il Petrarca. Ma ancora nulla di fatto mentre si entra nell’ultimo quarto di gioco. E al 63’ match riaperto con la meta di Ruffolo che permette al Valorugby di tornare sotto sul 13-20. Reazione immediata del Petrarca, che si invola con Faiva che viene fermato a un passo dalla linea, ma poi la palla arriva a Micheletto che segna. Meta, però, annullata per un avanti di Faiva sul placcaggio e nulla di fatto a 14 minuti dalla fine. Insiste il Valorugby, che ora ci crede, e al 71’ Rodriguez va sulla piazzola per il 16-20. Sfuriata del Petrarca a cinque minuti dalla fine, fallo e giallo per Dario Chistolini e mischia sui 5 metri per gli ospiti. Ancora fallo, ancora mischia, ancora fallo, ancora mischia, nuova mischia da rifare, azione che si sposta al largo, ma ancora un vantaggio con il tempo ormai rosso e arriva la meta di Trotta che fissa il punteggio finale sul 16-27.

Foto: Carlo Cappuccitti/LPS