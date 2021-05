Rugby, Rainbow Cup 2021: Treviso, con il Connacht per scappare via

Appuntamento sabato pomeriggio per la Benetton Treviso che affronta gli irlandesi del Connacht nella quarta giornata della Rainbow Cup 2021. I veneti sono ancora imbattuti nel torneo, con tre successi su tre, e puntano a far valere il fattore campo per continuare la loro corsa verso la finale.

I ragazzi di Kieran Crowley arrivano alla sfida dopo il doppio successo nei derby contro le Zebre per 20-25 e 34-27, mentre all’esordio avevano battuto nettamente i Glasgow Warriors per 46-19. Di contro Connacht ha vinto nel primo match del torneo per 24-26 in casa dell’Ulster, prima di cedere nettamente allo Sportsground di Galway per 20-51 contro Leinster e poi imporsi nuovamente in trasferta contro Munster per 20-24.

Quello di sabato, dunque, è uno scontro diretto al vertice della classifica, con Treviso che guida con 14 punti (unica squadra ancora imbattuta), mentre Connacht segue a 9 punti ed è obbligata a vincere per restare in corsa per la finale. La Benetton non potrà, però, fare affidamento sul cosiddetto sedicesimo uomo, perché il match verrà disputato a Monigo a porte chiuse.

“Il morale è buono, siamo carichi in vista delle prossime settimane. La prossima gara sarà contro Connacht, c’è tanta fiducia e positività all’interno del gruppo e penso che la squadra possa continuare a fare bene” ha detto Corniel Els alla vigilia del match. “Con Connacht penso sarà una gara molto fisica, l’ultima volta che abbiamo giocato contro di loro è stato un match punto a punto, in cui abbiamo perso all’ultimo minuto. Penso che se dovessimo tenere la concentrazione alta per tutti e 80 i minuti, abbiamo buone possibilità di portare a casa il risultato. Sarà comunque una battaglia fisica e tattica”.

Foto: Alfio Guarise – LPS